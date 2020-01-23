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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı İskurt Siirt'te temaslarda bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Siirt Valiliğini ziyaret etti.

23.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:32Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı İskurt Siirt'te temaslarda bulundu
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Valiliğini ziyaret etti.

İskurt, beraberinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Karayolları 9. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan ile Vali Ali Fuat Atik'e ziyarette bulundu.
Atik görüşmede, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizi onurlandıran bakan yardımcımıza ilimiz genelinde ulaştırma alanında yaşanan sorunlar, devam etmekte olan projeler ve planlanan çalışmalarımızla ilgili bilgi sunduk." dedi.
İskurt ve beraberindekiler daha sonra Siirt Havalimanı'nda incelemede bulundu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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