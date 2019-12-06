Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sayan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Sayan, AA'nın Yılın Fotoğrafları kategorilerinde birbirinden değerli karelerin yer aldığını belirterek, "haber" kategorisinde karla mücadele çalışmalarını anlatan Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" fotoğrafına oy verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekiplerinin yurdun dört bir yanında karla mücadele çalışmalarını canla başla, 7 gün 24 saat esasına göre yaptığına işaret eden Sayan, "Bu noktada da Van'ın Bahçesaray ilçesinde Karayolları ekiplerinin, çığ tehlikesine rağmen yılın 7 ay çalışma yapması fotoğrafta çok güzel bir şekilde sergilendi. Ben hem fotoğrafı çeken AA çalışanını hem de kar mücadelesi yapan Karayolları teşkilatını tebrik etmek istiyorum." dedi.

"Çamlıca Kulesi 2020'de panoramik olarak sergilenecek"

Yaşam kategorisinde Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yer aldığı İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi" isimli fotoğrafına oy veren Sayan, ulaştırmanın en önemli görevlerinden birinin hem ulaştırma hem de haberleşme alanında insanları birleştirmek olduğunu ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak insanları ve yaşamları birleştirerek işleri kolaylaştırmak amacıyla çalışmaya devam edeceklerini belirten Sayan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hem İstanbul'un incisi olduğunu hem de 15 Temmuz darbe girişiminde vatandaşın gösterdiği kahramanlığın simgesi haline geldiğini kaydetti. Sayan, "Bu manzaranın çok benzerini İstanbul Çamlıca Kulesi'nde panoramik şekilde sergileyeceğiz. Kulenin açılışını 2020'de yapacağız." bilgisini paylaştı.

Spor kategorisinde oy millilere

Spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy veren Sayan, grup elemelerini başaran Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın nelerin başarılabileceğini gösterdiğini dile getirdi.

Takımın her ferdine teşekkür eden Sayan, milli futbolcuların hem Roma'da hem de Bakü'de maçlarını yapacakları 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını söyledi.

Kaynak: AA