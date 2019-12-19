Haberler » Güncel » Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: '(Siber saldırılar) Saldırılardan ve ortaya... - Haber

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: "(Siber saldırılar) Saldırılardan ve ortaya...

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, hızla ilerleyen teknolojinin yeni fırsatların yanında tehlikeler de getirebildiğini belirterek, "Siber saldırılar dünyanın her yerinde sürekli artıyor.

19.12.2019 14:19 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:24
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, hızla ilerleyen teknolojinin yeni fırsatların yanında tehlikeler de getirebildiğini belirterek, "Siber saldırılar dünyanın her yerinde sürekli artıyor. Ülke olarak bu saldırılardan ve ortaya çıkardıkları hasarlardan korunmak için işe koyulduk." dedi.
Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilen "Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı'nın başlangıcında yaptığı konuşmada, insanların günde ortalama 7-8 saatini dijital ortamda geçirdiğini söyledi.
Hayatın merkezine bu kadar yerleşen teknolojinin sadece bilimsel ve ekonomik açıdan değil, sosyal, hukuk, etik, siyaset ve küresel dengeler açısından da yönlendirici bir güç olduğunu vurgulayan Sayan, şöyle konuştu:
"Hızla ilerleyen teknoloji yeni fırsatlar getirirken, beklenmedik tehlikelere de sebep olabiliyor. Siber saldırılar dünyanın her yerinde sürekli artıyor. Ülke olarak bu saldırılardan ve ortaya çıkardıkları hasarlardan korunmak için işe koyulduk. Çağa, sektörün ve hayatın gerçeklerine uygun bir şekilde ulusal siber güvenliğin sağlanmasına yönelik faaliyetlerimize Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) bünyesinde devam ediyoruz."
2019'da USOM'a 136 binden fazla saldırı raporlandı
Sayan, elektronik haberleşme işletmecileri tarafından USOM'a raporlanan siber saldırı sayısının 2016'da 8 bin 625, 2017'de 99 bin 600 ve geçen yıl 72 bin 975 olduğunu, bu yıl da 136 bin 411 saldırının raporlandığını bildirdi.
USOM ekiplerinin siber güvenlik organizasyonunun en önemli parçası olarak olay öncesi ve sonrasında tehdit ve saldırılara yönelik paydaşlarıyla etkin çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Sayan, "Burada yapılan uluslararası tatbikatta yer alan birçok senaryoyu ve uygulamayı günlük olarak paydaşlarımızla tecrübe ediyoruz. Spesifik saldırı türlerini gerçekleşmeden önce gece saatlerinde ve hafta sonlarında test, simülasyon ve tatbikatlarla gerçek sistemler üzerinde hayata geçiriyoruz." dedi.
Sayan, tehditlerin farkında olduklarını ve alınan tedbirlerle saldırılar daha gerçekleşmeden hazır hale gelmeyi amaçladıklarını belirterek, bu çalışmalarda Türkiye'nin yerli ve milli yazılım hassasiyetine önem verdiklerini dile getirdi.
Siber güvenlik eğitimleri, yarışmalar ve tatbikatlar gibi etkinliklerle insan kaynağı kapasitesini nitelik ve nicelik olarak artırmaya devam ettiklerini söyleyen Sayan, bugünkü etkinliğin de uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.
Sayan, tatbikatta iç kaynaklarla geliştirilen altyapının kullanılacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Farklı konularda senaryoların yer aldığı tatbikat süresince siber saldırılar aralıksız devam ederken, zararlı yazılım analisti, sızma testi uzmanı, ağ güvenliği uzmanı, endüstriyel kontrol sistemi güvenlik uzmanı gibi siber güvenliğin farklı konularında uzman kişilerden oluşacak takımlar, sistemlerdeki ve uygulamalardaki zafiyetlerle zararlı yazılımları bulmaya çalışacaklar."
Bilgi paylaşımında bulunulacak
BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da siber güvenliğin sağlanmasının yalnızca teknolojinin yoğun olduğu alanlardaki tehditlerle baş etmek için bir zorunluluk olmaktan çıktığını belirterek, "Siber güvenlik zaafları, sosyal ve ekonomik yaşamda yol açtığı riskler nedeniyle ulusların refahını ve güvenliğini etkileyen önemli faktörlerden biri haline geldi." dedi.
Bu tehlikelerle baş etmek için iş birliği yapılması gerektiğini vurgulayan Karagözoğlu, BTK'nin uluslararası kuruluşların çalışmalarını takip ettiğini ve bunlara katkı sağladığını söyledi.
Karagözoğlu, uluslararası siber güvenlik tatbikatlarına da katıldıklarını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:
"Bugünkü tatbikatta USOM bünyesinde geliştirilen teknik altyapımız ve senaryolarımızla katılımcılara bir yandan uygulamalı siber güvenlik tecrübesi yaşatırken, bir yandan da olası siber saldırılarda atılması gereken adımlar konusunda bilgi paylaşımında bulunmayı hedefliyoruz."
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan:

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, Ömer Fatih Sayan, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:10   Milyonluk vurgun yapan "Nakliyeci hırsızlar" adliyeye sevk edildi - Haber
15:08   Molada 'kaya tuzu' ile terapi - Haber
15:04   Magandalar şehir mobilyalarına zarar verdi - Haber
15:03   Kalp krizi geçiren sürücüyü trafik uygulamasındaki polis hayata bağladı - Haber
15:02   Uludağ'da kaybolan dağcının eşi sinir krizi geçirdi - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
13:11   Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
12:46   Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet - Haber
12:36   İBB Başkanı İmamoğlu, Büyükada'daki at vebası salgınıyla ilgili harekete geçti - Haber
19.12.2019 15:12:11