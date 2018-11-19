Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: "5g'de Hedef 2020"

Türkiye
, 5G teknolojisine hızlı geçiş için çalışmalarını sürdürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan,5G'ninkullanıma sunulması tarihi açıkladı.Bakan Turhan, 5G'yi kullanan ilk ülkelerden olmayı hedeflediklerini ve "Dünyadaki ülkeler 5G'ye 2022'de geçmeyi planlıyor. Biz2020'de5G hizmetini topluma sunmayı planlıyoruz." dedi.[bkzdh=105187]5G'de yerli teknolojiler kullanılacakHaberleşme Teknolojileri Kümelenmesi çatısı altında faaliyet gösteren 17 firma, 5G uyumlu yerli iletişim sistemleri için çalışmalar yapıyor. Bu firmaların çalışmalarına ek olarak yerli baz istasyonuULAK'ın5G'li yeni modelinin üretilmesi için altyapı oluşturulacak.Türkiye, 4G teknolojisinde geçişte bir hayli geride kalmıştı. Dünyada 2010 yılında yaygın olarak kullanılan 4G'ye 2016 yılında geçiş yaptık. Benzer durumun yaşanmaması adına 5G'ye 2020 yılında geçilmesi hedefleniyor.
Türkiye,Mehmet Cahit Turhan
19 Kasım 2018 Pazartesi 14:00