Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yemin ettiANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yemin etti. Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile göreve gelmişti.

Kaynak: İHA