Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yemin etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yemin etti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yemin etti.
31.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:20
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yemin etti
ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yemin etti. Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile göreve gelmişti.
ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yemin etti. Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile göreve gelmişti.
Kaynak: İHA
Etiketler: Adil Karaismailoğlu, Politika