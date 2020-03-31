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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yemin etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına atanan Adil Karaismailoğlu, Mecliste yemin etti.

31.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:02
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yemin etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına atanan Adil Karaismailoğlu, Mecliste yemin etti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine getirilen Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda yemin etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adil Karaismailoğlu, Politika
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