Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yemin etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına atanan Adil Karaismailoğlu, Mecliste yemin etti.
31.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:02
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına atanan Adil Karaismailoğlu, Mecliste yemin etti.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine getirilen Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda yemin etti. - ANKARA
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine getirilen Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda yemin etti. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler: Adil Karaismailoğlu, Politika