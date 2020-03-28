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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına ilişkin CHP'den ilk yorum Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Özel, "Bu memlekette, bu mevcut düzende Kanal İstanbul İhalesi'ni ertelemedi diye gece 02.00'de bakan görevden almazlar. Büyük ihtimalle ihaleyi alan firmada bir yanlışlık olmuştur" dedi.

28.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama ve Görevden Alma Kararlarına göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan görevden alınırken yerine Adil Karaismailoğlu atandı. Turhan'ın görevden alınmasına ilişkin CHP'den ilk değerlendirme Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'den geldi.

Özgür Özel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar; Bu memlekette, bu mevcut düzende Kanal İstanbul İhalesi'ni ertelemedi diye gece 02.00'de bakan görevden almazlar. Büyük ihtimalle ihaleyi alan firmada bir yanlışlık (!) olmuştur. Bu düzende bunun cezasını sabaha bırakmazlar."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİNDE İLK DEĞİŞİKLİK

Mehmet Cahit Turhan'ın görevden alınması, 2018 yılında geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurulan kabinedeki ilk değişiklik oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum

MEHMET CAHİT TURHAN KİMDİR?

59 yaşında olan Mehmet Cahit Turhan, aslen Trabzonlu'dur. 1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Lisans eğitiminden sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

Çalışma hayatına 1985 yılında İstanbul 17. Bölge Müdürlüğü Kapıkule-Edirne Yolu (Edirne Kent Geçişi) Grup Şefliği emrinde Mühendis olarak başladı, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün çeşitli teşkilatlarında bürokratik görevler üstlendi. Ocak 2006 tarihinde Karayolları Genel Müdürü olarak göreve başladı. Ağustos 2015 tarihinde bu görevden alınarak Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı olarak atandı. 2 Ekim 2015 tarihinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Danıştay üyeliğine atandı.

23 Temmuz 2016 tarihinde görevi sona erdi. 10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak atanmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum

ADİL KARAİSMAİLOĞLU KİMDİR?

Adil Karaismailoğlu 19 Mayıs 1969 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Üniversite eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını ise Bahçeşehir Üniversitesi, Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi bölümünde tamamladı.Mayıs 1995'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde ilk görevine başlayan Karaismailoğlu. 1998 yılında İETT Genel Müdürlüğü'ne geçti. İETT'nin çeşitli birimlerinde mühendis ve yönetici olarak görev yaptı.

2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğü'nde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta iken 16 Kasım 2009 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne atandı.

23 Temmuz 2014 tarihinde Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirildi. Ulaşım ile ilgili, İstanbul genelinde birçok projenin hayata geçirilmesine katkı sağladı. Temmuz 2016'da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nde (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı görevine atandı. 26 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında ulaşım, çevre ve teknoloji yatırımlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın görevden alınmasına CHP’den ilk yorum
Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Cahit Turhan, Cahit Turan, Politika, Ekonomi, Güncel

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Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum

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