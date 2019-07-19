Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Ülkemizde özellikle ekonomik büyüklüklerin artmasıyla birlikte çoğalan yük ve yolcu hareketine, daha ekonomik bir şekilde hizmet sunmak için ülke genelinde ve ana akslarında, hızlı trenle yolcu ve yük taşımacılığı amacıyla projeler geliştiriyoruz." dedi.
Turhan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Malatya
'da, yapımı devam eden Kuzey Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı makamında ziyaret eden Turhan, burada Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan kentteki gelişmeler ve çalışmaların durumunu dinledi.
Bakan Turhan burada yaptığı konuşmada, kentin bir kavşak noktası olduğunu ve her açıdan geliştiğini belirtti.
Bir gazetecinin, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmaları sorması üzerine Bakan Turhan, şöyle cevap verdi:
"Oradaki çalışmalar planlandığı gibi gidiyor. Programın önünde gidiyoruz. Çünkü çok şükür hava şartları çalışmamıza, iş programımımızı ön gördüğümüz takvimden önce tamamlanması için bize imkan verdi. Geçtiğimiz yıllarda aynı amaçlı çalışmaların sürelerinden daha kısa sürede inşallah tamamlayıp Kurban Bayramı öncesinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım, onarım çalışmalarını tamamlayıp tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açmayı hedefliyoruz."
Bölgede planlanan hızlı tren hattıyla ilgili soru üzerine ise Bakan Turhan, proje çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yapım aşamasına geçeceğini belirtti.
Türkiye'de ulaşımla ilgili çalışmaların sürdüğü ifade eden Turhan, "Ülkemiz artık karayolu ulaşım altyapısıyla ilgili sorunlarını önemli ölçüde çözmüştür. İyileştirme çalışmalarımız bazı bölgelerde, altyapıyı geliştirme, standartı yükseltme çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonra ülkemizdeki özellikle ekonomik büyüklüklerin artmasıyla birlikte artan yük ve yolcu hareketini daha ekonomik bir şekilde bu hizmeti sunmak için ülke genelinde ve ana akslarında hızlı trenle yolcu ve yük taşımacılığı amacıyla projeler geliştiryoruz." diye konuştu.
Bazı illerde hızlı tren hizmetinin yapıldığı hatırlatan Turhan, yapım ve bazı şehirlerde de proje çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.
Bakan Turhan, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Habur arasında bir proje çalışması olduğunu söyleyerek, bunların ileriye dönük ulaşım altyapı projeleri olduğunu ifade etti.
"Bizim büyümemizin önünü kesmek isteyenler var"
Son 16 yılda ülke ekonomisinin 3'e katladığına dikkati çeken Bakan Turhan, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Bunları üst yapısıyla, sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle, her sektördeki gelişimiyle birlikte biz bu ekonomiyi ayakta tutabilecek olan ulaşımı, enerji ihtiyacını ve gerekli yatırımları ülkemizde yaparak hedeflediğimiz 2023 hedefine yani dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisinde olmak için azim ve gayretle hükümet olarak çalışmaktayız. İnşallah bu hedeflere ulaşacağız. Bizim bu büyümemizin önünü kesmek isteyenler var. Bunu biliyoruz ama takılıp kalmıyoruz. Biz işime bakıyoruz."