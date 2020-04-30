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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Sakarya'da işçilerle iftar yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı Sakarya kesiminde çalışan işçilerin iftar yemeğine katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Sakarya'da işçilerle iftar yaptı
30.04.2020 20:52 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:46
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı Sakarya kesiminde çalışan işçilerin iftar yemeğine katıldı.
Otoyolun 6'ncı kesiminde bulunan Akyazı ilçesindeki şantiye alanına gelen Bakan Karaismailoğlu'nu şirket yetkilileri karşıladı.
Yetkililerden otoyol inşaatı çalışmalarına ilişkin bilgi alan Karaismailoğlu, daha sonra iftarın yapılacağı işçilerin yemekhanesine geçti.
Burada işçilerle bir süre sohbet eden Bakan Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin yaklaşık 2 aydır salgın hastalık sürecinden geçtiğini, mayıs ayıyla bu hastalığı bertaraf edip normale dönmenin planlarını yaptıklarını belirtti.
Karaismailoğlu, bu 2 aylık süreçte yaşam biçiminin ve sosyal mesafe anlayışının değiştiğini vurgulayarak, "Bu tedbirlere dikkat ederek özveriyle çalışıyorsunuz, size çok teşekkür ediyorum. Sonuçta sizler de bizim gibi kutsal bir görev yapıyorsunuz. Aynı orduya hizmet ediyoruz. İnşallah bu salgını atlattıktan sonra yine şantiyede, arazide en güzel çalışmaları yapıp, işimizi en güzel şekilde bitirip projemizi vatandaşımızın hizmetine açacağız." dedi.
Bakan Karaismailoğlu, ezanın okunmasıyla işçilerle orucunu açtı.

Kaynak: AA

Etiketler: Adil Karaismailoğlu, TEM Otoyolu, Sakarya, Güncel, Haber

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