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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Amasya'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Amasya Valisi Dr. Osman Varol ve beraberindeki yetkililerle birlikte Osmancık-Merzifon Karayolu üzerinde yapımı süren ve her biri 844 metre uzunluğundaki 2 tüpten oluşan Badal Tüneli'nde incelemede bulundu.

15.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:08
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Amasya'da
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Amasya Valisi Dr. Osman Varol ve beraberindeki yetkililerle birlikte Osmancık- Merzifon Karayolu üzerinde yapımı süren ve her biri 844 metre uzunluğundaki 2 tüpten oluşan Badal Tüneli'nde incelemede bulundu.

Tünelden araçla geçiş yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, tamamlandığında trafik kazalarının sıkça yaşandığı Badallar mevkiinde ulaşım güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sağlayacak tünelde bir süre önce tamamlanan kazı çalışmalarının ardından süren imalat faaliyetlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı. İncelemede, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Karayolları Bölge Müdürü Murat Gönenli ile diğer yetkililer de yer aldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Cahit Turhan, Merzifon, Osmancık, Amasya, Güncel

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