Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Amasya'da
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Amasya Valisi Dr. Osman Varol ve beraberindeki yetkililerle birlikte Osmancık-Merzifon Karayolu üzerinde yapımı süren ve her biri 844 metre uzunluğundaki 2 tüpten oluşan Badal Tüneli'nde incelemede bulundu.
15.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:08
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Amasya Valisi Dr. Osman Varol ve beraberindeki yetkililerle birlikte Osmancık- Merzifon Karayolu üzerinde yapımı süren ve her biri 844 metre uzunluğundaki 2 tüpten oluşan Badal Tüneli'nde incelemede bulundu.
Tünelden araçla geçiş yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, tamamlandığında trafik kazalarının sıkça yaşandığı Badallar mevkiinde ulaşım güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sağlayacak tünelde bir süre önce tamamlanan kazı çalışmalarının ardından süren imalat faaliyetlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı. İncelemede, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Karayolları Bölge Müdürü Murat Gönenli ile diğer yetkililer de yer aldı. - AMASYA
Tünelden araçla geçiş yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, tamamlandığında trafik kazalarının sıkça yaşandığı Badallar mevkiinde ulaşım güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sağlayacak tünelde bir süre önce tamamlanan kazı çalışmalarının ardından süren imalat faaliyetlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı. İncelemede, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Karayolları Bölge Müdürü Murat Gönenli ile diğer yetkililer de yer aldı. - AMASYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Cahit Turhan, Merzifon, Osmancık, Amasya, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Güncel
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Güncel
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Güncel
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı