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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan 'Evde Kal' kampanyasına destek verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 'korona virüs'ten korunmak için alınan tedbirler çerçevesinde başlatılan 'Evde Kal' kampanyasına destek verdi.

25.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:06
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan 'Evde Kal' kampanyasına destek verdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 'korona virüs'ten korunmak için alınan tedbirler çerçevesinde başlatılan 'Evde Kal' kampanyasına destek verdi. Bakan Turhan, tüm vatandaşlara Sağlık Bakanlığının tedbirlerine uyma ve evde kalma çağrısında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, evinden yaptığı açıklamada korona virüs salgınının bulaşma riskini azaltmak için sokağa çıkmamak ve olabildiğince evde kalmak gerektiğini belirterek, "Dünyayı etkisi altına alan 'korona virüs' salgını neticesinde virüsün bulaşma etkisini azaltmak için sokağa çıkmamak ve mümkün olduğu kadar evde kalmak gerekiyor. Evde geçirdiğimiz süreyi verimli hale getirebiliriz. Kitap okuyabilir, el işi hobileri yapabilir, hatta evde eşlerimizin yaptığı yemekleri yapmayı öğrenebiliriz" dedi.

Evde geçirilen vakti değerlendirip aileyle daha uzun vakit geçirebilineceğini aktaran Bakan Turhan, "Yoğun iş hayatı tempomuz var. Bu molayı bir vesile haline getirerek aile bireylerimizle daha uzun sohbetler yapabilir, hatta edindiğimiz tecrübeleri çocuklarımızla paylaşarak hayata dair fikir alışverişinde bulunabiliriz" diye konuştu.

Korona virüsten korunmak için Sağlık Bakanlığının sürekli duyurular yayınladığını belirten Turhan, virüsten korunmak için önerilerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Şimdi 'korona virüs' riskinden korunmak için yapmamız gerekenleri Sağlık Bakanlığı sürekli duyuruyor. Birkaç uyarıda ben yapayım; panik yok ama tedbir şart. Ellerimizi sık sık yıkayacağız, kalabalık ortamlara girmeyeceğiz, sosyal mesafeyi koruyacağız ve sarılmak, tokalaşmak yerine gönül selamıyla selamlaşacağız. 'Evde Kal, Uzak Kalma' ve unutma korona alacağımız hiçbir tedbirden güçlü değildir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Cahit Turhan, Güncel

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