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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, görevden alındı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, görevden alındı.

28.03.2020 02:53 | Son Güncelleme: 28.03.2020 02:53
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, görevden alındı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, görevden alındı. Bakan Turhan'ın yerine Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı. Bakan Turhan'ın yerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Adil Karaismailoğlu atandı. Resmi Gazete'de yer alan kararda, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın görevine son verilmiş ve bu suretle boşalan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Adil Karaismailoğlu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır" denildi.

ADİL KARAİSMAİLOĞLU KİMDİR?

19.05.1969 tarihinde Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'ni bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Makina Mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek lisansını, Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamladı. Mayıs 1995'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde ilk görevine başlayan Karaismailoğlu, 1998 yılında İETT Genel Müdürlüğü'ne geçti. İETT'nin çeşitli birimlerinde mühendis ve yönetici olarak görev yaptı.

2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğü'nde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta iken 16 Kasım 2009 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne atandı.

23 Temmuz 2014 tarihinde Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirildi. Ulaşım ile ilgili, İstanbul genelinde birçok projenin hayata geçirilmesine katkı sağladı. Temmuz 2016'da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nde (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı görevine atandı. 26 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında ulaşım, çevre ve teknoloji yatırımlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Cahit Turhan, İstanbul, Güncel

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