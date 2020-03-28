Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan görevinden alınarak, yerine Adil Karaismailoğlu atandı
Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son verilerek, yerine Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu atandı
28.03.2020 09:29 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:29
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan görevden alındı.
Turhan'ın yerine Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu atandı.
Turhan'ın yerine Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu atandı.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Mehmet Cahit Turhan, Dünya