Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "İç ve dış mihrakların hedefi liderimiz Erdoğan'dır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, ülke üzerinde hesapları ve oyunları olan iç ve dış mihrakların bir numaralı hedeflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı itibarsızlaştırma ve zayıflatma girişimleri olduğunu söyledi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığında düzenlenen programda partililer ile buluşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, son dönemde AK Parti'den ayrılan veya istifa eden kişileri hedef göstererek, bu durumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı itibarsızlaştırma ya da zayıflatılması için yapılan metotlardan birisi olduğunu söyledi. Bakan Turhan, son dönemde 'umduğumuzu bulamadık' diyerek partiden ayrılanların başkalarının hesabının figüranlığını yaptığını belirtti.

"İÇ VE DIŞ MİHRAKLARIN HEDEFİ LİDERİMİZ ERDOĞAN'DIR"

Bakan Turhan, iç ve dış mihrakların, ülkenin bekasını, birlik ve bütünlüğünü bozmak isteyenlerin hedefinde tek isim 'Recep Tayyip Erdoğan' olduğunu ve onu zayıflatıp, itibarsızlaştırma gayesi içinde bulunduklarını belirterek, "Partimizi 18 yıldır birlik ve beraberlik içerisinde heyecanını giderek arttıran, bir siyasi hareketin başkanlığını yapıp, onun mahya taşı olarak ayakta tutmasını sağlayan lideridir. Muhalefetin hedefi davamızın lideridir. Memleketimiz üzerinde hesapları olan iç ve dış mihrakların hedefi de davamızın lideridir. Davamızın liderini eğer zayıflatırlarsa, itibarsızlaştırırlarsa kendileri bu ülke üzerindeki hesaplarını oynamada istedikleri gibi oyun kurmada serbest kalacaklarını, rahatlayacaklarını bilmektedir. Biz de bunun için davamıza ve onun liderine bugüne kadar olduğu gibi bundan daha çok sadakatle, samimiyetle sahip çıkmamız lazım" dedi.

"BİZ ÇOK SESLİ AMA TEK BAŞLI BİR DAVANIN MENSUPLARIYIZ"

Bakan Turhan, "Bizim içimizden bu yolculuk esnasında bazıları bir takım bahanelerle, hasmi nedenlerle umduklarını bulamadıklarını söyleyerek, beklentilerini bu çatı altında göremediklerini söyleyerek, yolumuzdan ayrılmışlar kendilerine başka yol tayin etmişlerdir. Bu da davamızın liderinin zayıflatılması için yapılan metotlardan biridir. Bunu böyle bilmemiz lazım. Her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerektiğini birinci kriter olarak unutmamamız lazım. Bazı konularda görüş ayrılıkları olabilir. Şuanda da vardır. Biz çok sesli ama tek başlı bir davanın, partinin mensuplarıyız. Bizim partimizde herkes görüşünü, fikrini açık olarak kurullarında söyleyebilir, gündeme getirebilir. Ama bunu ayrışma sebebi, bozuşma sebebi yapmaması lazım. Eğer yapıyorsa hesap başkalarının hesabının figüranlığını yapıyorlardır. Bunu böyle bilmemiz lazım" diye konuştu.

Bakan Turhan, Edirne Valiliğini ziyaretinin ardından partililerle buluşma sonrası karayolu ile kentten ayrıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA