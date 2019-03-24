Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın Ziyaret ve İncelemeleri

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
'ın Kanuni Bulvarı'nda incelemelerde bulunmasıBakan Cahit Turhan'ın kitap fuarını gezmesiBakan Cahit Turhan'ın meyve bahçesini gezmesi TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Mehmet Cahit Turhan, Trabzon
Büyükşehir Belediyesi tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen Trabzon Kitap Fuarı, Çamoba Mahallesi'ndeki Botanik Parkı, Ortahisar
Belediyesi tarafından oluşturulan örnek meyve bahçesi ve yapım çalışmaları devam eden Kanuni Bulvarı'nda incelemelerde bulundu.
Trabzon, Mehmet Cahit Turhan, Politika
Kaynak: AA