Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nde konuştu.
08.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:53
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nde konuştu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne...
Etiketler : Mehmet Cahit Turhan, Marmara, Kınalı, Güncel
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