Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Mardin'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Ucuz menfaatler için, basit ikbal hasatları için yollara düşmüş olanlara aldanmayacağız. Aldanırsak kaybederiz. Bölünürsek, parçalanırsak kaybederiz." dedi.Midyat ilçesinde incelemelerde bulunan Bakan Turhan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ve AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya ile Mardin Valiliğini ziyaret etti.Mardin Valisi Mustafa Yaman ile bir süre görüşen Turhan, daha sonra AK Parti Mardin İl Başkanlığına geçti.AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ve partililerle bir araya gelen Bakan Turhan, AK Parti olarak siyaset sahnesine çıktıkları günden beri millete vadettikleri hizmetleri yerine getirme noktasında hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.Bu nedenle girilen her seçimden başarılı bir şekilde alın akıyla çıktıklarını aktaran Turhan, şunları kaydetti:"Milletimizin tarihinde özellikle AK Parti'nin iktidara geldiği gün bir dönüm noktasıdır, biz bunu böyle kabul ediyoruz. Çünkü bizim davamız hak davasıdır, bizim davamız hakkı hak edene teslim etme davasıdır, bizim davamız zalime karşı mazlumu koruma davasıdır, bizim davamız kalkınma, büyüme, gelişme ve lider ülke olma davasıdır. Liderimiz mücadelemizi, davamızı bu şekilde tarif ediyor, tanımlıyor bizlere."Vatandaşların hak ettiği refah seviyesine ulaşması için ellerinden geldiği kadar mücadele ettiklerini ve bu mücadeleyi sürdürdüklerini kaydeden Turhan, yaptıkları hizmetleri de hiçbir zaman milletin başına kakmadıklarının altını çizdi. Türkiye olarak bundan sonra da muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmaya ve lider ülke olma hedefine ulaşma mücadelelerine devam edeceklerini aktaran Turhan, "Biz, bizden sonra gelecek olanlara da bu coğrafyada, yaşadığımız bölgede huzuru, adaleti temin etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz, bunun mücadelesini vereceğiz." dedi.-"Oyunlara karşı tedbirli olmamız lazım"Türkiye'nin etrafında yaşanan hadiselere dikkati çeken Turhan, şöyle konuştu:"Bu hadiseler zaman zaman huzurumuzu bozmaya, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya ülke güvenliğimizi tehdit etmeye yönelik hadiselerdir. Bizim topraklarımız üzerinde hesabı olanların senaryolarını, oyunlarını, tezgahlarını, onların taşeron ve iş birlikçileri vasıtasıyla oluşturmaya çalıştıkları kaotik ortama da hazırlıklı olmalıyız, tedbirli olmalıyız, birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli vardır. Geçmişte bu mücadele her zaman olmuştur ve verilmiştir. Onun içindir ki son 100 yıldır milletimizin üzerinde oynanan oyunlara karşı tedbirli olmamız lazım. Aramıza nifak tohumları ekerek bizi birbirimize düşürmelerine fırsat vermeyeceğiz."Bakan Turhan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin üzerinden bir yıl geçtiğini anımsatarak, artık siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle bir sorunun yaşanmayacağını belirtti.Bugün yaşanan siyasi hadiselerin aslında 1900'lü yılların başındaki hadiselerden daha tehditkar, daha sıkıntılı ve daha zor olduğunu aktaran Turhan, bu nedenle ülkenin üzerinde hesabı olan güçlerin, bu ülkenin liderini hedef aldığını vurguladı.-"Kendisini bu yola vakfetmiş bir liderimiz var"Milletini seven, milletine, devletine karşı sadakatli, inançlarına karşı samimi, davasında sebatkar, sağlam irade sahibi liderlerin kolay yetişmediğinin altını çizen Turhan, şöyle devam etti:"Her türlü zorluklara karşı kendisini bu yola vakfetmiş bir liderimiz var. Bize düşen onun arkasında yürümek, ona destek olmak. Birtakım nedenlerle içimizden ayrılan, farklı yollara sapan 'bu partiden bir puan daha düşürebilir miyim, bu lideri alaşağı etmek için nasıl bir yöntem uygulayarak milletin aklını çelip ayrıştırabilirim' düşüncesinde olanlara, bu millet ferasetiyle, basiretiyle hareket ederek bizim liderimizi iktidardan düşürme, ne pahasına olursa olsun düşürme gayesinde olanlara aldanmayacaktır."Türkiye'nin dünyadaki mazlumların umudu olduğunu ifade eden Turhan, milletin, davasına sahip çıkacağını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Turhan, "Bize düşen görevde bunları milletimize anlatmaktır, milletimizle paylaşmaktır. Biz eğer bu topraklarda bölüşür, ayrışır, ayrışarak çökersek liderimizi iktidardan düşürürsek, ülkenin parçalanmasına kadar gider bu iş. ve dünyanın bütün mazlumlarının umudu haline gelen Türkiye ve onun başındaki lider Recep Tayyip Erdoğan'a hepimiz sahip çıkmalıyız. Ucuz menfaatler için, basit ikbal hasatları için yollara düşmüş olanlara aldanmayacağız. Aldanırsak kaybederiz. Bölünürsek, parçalanırsak kaybederiz. Bizim milletimizin basireti, feraseti cesareti ve metanetiyle bu badireyi de inşallah anlatacağız." ifadelerini kullandı.Turhan, daha sonra Mardin Büyükşehir Belediyesini de ziyaret ederek, Belediye Başkanvekili Vali Mustafa Yaman'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.