14 Aralık 2018 Cuma 14:20



14 Aralık 2018 Cuma 14:20

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: (Sinyalizayon sistemi)"Sinyalizasyon sisteme demiryollarımızda son bir kaç yıldır tesis etmeye başladığımız bir sistemdir. Sinyalizasyon sistemi demiryolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil""Gerekli adli ve idari inceleme başlatılmıştır ve devam etmektedir"-"Bu sistemin olmamasından dolayı demiryollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok"ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin soruları cevapladı.