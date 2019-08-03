Haberler» Güncel» Haber

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Trabzon'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yazar ve çevirmen Süleyman Kuku'nun Trabzon'daki cenaze törenine katıldı.

03.08.2019 19:45 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Trabzon'da
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yazar ve çevirmen Süleyman Kuku'nun Trabzon'daki cenaze törenine katıldı.
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden, "Faruk Meyan" müstear ismiyle bilinen, Türk-İslam kültürünün pek çok temel eserini Türkçeye kazandıran Kuku için Sürmene ilçesindeki Yeni Ay Baştımar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Bakan Turhan, Kuku'nun yakınlarına taziyelerini iletti.
Kuku'nun naaşı, aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Kuku'nun yakınları ve Bakan Turhan'ın yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sürmene Kaymakamı Mehmet Alper Çığ, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün ve vatandaşlar katıldı.

Mehmet Cahit Turhan, Sürmene, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:45   Bursa'da ev yangını
20:45   DHA YURT - Manisa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
20:45   Fenerbahçe Deniz Türüç'ü açıkladı
20:44   Manisa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
20:44   Su kanalına düşen gebe kedi kurtarıldı
20:44   Caretta caretta yavrularını vatandaş denize ulaştırdı
20:43   TIR şoförü, aracına yuva yapan kumrular için Avrupa seferini iptal etti