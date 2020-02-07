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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan uçak enkazında incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkazında incelemelerde bulundu.

07.02.2020 19:44 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:44Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan uçak enkazında incelemelerde bulundu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkazında incelemelerde bulundu.
Turhan, Hava Yollarının İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı kazanın yaşandığı alana gitti.
Bir süre uçağın enkazının bulunduğu yerde inceleme yapan Turhan, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İncelemeler sırasında Turhan'a, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Pegasus Hava Yollarından yetkililer de eşlik etti.
Bakan Turhan, alandaki incelemelerinin ardından kazada yaralananları ziyaret etmek üzere bölgeden ayrıldı.

Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen, İstanbul, Pegasus, Güncel

Kaynak: AA

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