Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, yeni yıla Bolu Dağı'nda girdi (1)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2020 yılına Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı kesiminde görev yapan karayolları ekipleriyle girdi.Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu kesimi güzergahında görev yapan karayolları çalışanlarıyla bir araya gelen Turhan, Cankurtaran mevkisindeki bakım işletme şefliğini ziyaret ederek, burada çalışanlarla çay içti.Bakan Turhan, daha sonra Bolu Dağı Tüneli'ndeki işletme şefliği kontrol odasında incelemelerde bulundu, şef Murteza Beşiroğlu'ndan yol durumu ve 2019 yılındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.Burada konuşma yapan Turhan, "Bu yollar, özelikle sizin bakım ve işletmesini yaptığınız yollar ülkemizin çok önemli ulaşım akslarından biri. Bölgesel, ulusal, uluslararası trafiğe hizmet veriyor. Gecenin bu saatinde şimdi güzergahın her kesiminden geçen trafiği burada ekranlardan izliyoruz. Her an özelikle ağır vasıtalar, tırlar, kamyonlar, otobüsler her yerde akıyor. Bu önemli bir hizmet." dedi.Bakan Turhan, ulaşımın aksamamasının ülke geleceği açısından da çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu dönen tekerler, bizim geleceğimizin aydınlık işaretleridir. Ne kadar fazla araç geçerse bizim ekonomimizin o kadar iyi olduğunun göstergesidir. Onun için sizlerin verdiği hizmet, buradaki trafiğin kesintiye uğramadan gideceği yere insanların ulaşması, taşınan malların ulaşması, insanların sosyal ve ekonomik hayatında çok önemli bir ihtiyacın giderilmesi anlamındadır." diye konuştu.Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Turhan, 2020 yılının Türkiye, Türk milleti ve dünya için barış ve huzurun tesis edildiği bir yıl olması temennisinde bulundu.Bakan Turhan, İşletme Şefliği'nde görev yapan personelin gece gündüz 24 saat bu yollardaki trafiğin emniyetli, güvenli ve konforlu bir şekilde devam etmesini sağlamak için azimle çalıştığını belirterek, "Tabii ülkemizin her köşesinde kara yolu, demir yolu, hava yolu ve deniz yolu ulaşımında 140 bin kişilik ulaştırma ailesiyle bu hizmetleri veriyoruz. Ulaşım ve iletişim hizmeti insanımızın sosyal ve ekonomik yaşantısında önemli bir hizmet. Bunun kesintisiz bir şekilde verilmesi hayatın kolaylaştırılması adına çok önemlidir." ifadesini kullandı.Sürücülere "kışa hazırlıklı olun" uyarısıÖzelikle Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum nedeniyle kış aylarında iklim şartları gereği zaman zaman karlı, buzlu, yağışlı olduğuna değinen Turhan, kış aylarında ulaşımda aksama yaşanmaması için tüm ulaştırma ailesiyle çalışmalar yürüttüklerini anlattı.Bakan Turhan, yollardaki bakım ve onarımı yaparak kışa hazırladıklarını aktararak, "Ancak şunu da unutmamak gerekiyor. Bu yollarda seyahat eden sürücülerimizin araçlarını kışa hazır halde bakımlarını yapmaları önemli. Yola çıkarken tedarikli olmaları ve özellikle seyahat edecekleri güzergahla ilgili iklim, yol şartlarını, karayollarının sitesinden öğrenmeleri onların menfaati icabıdır. Bunu hatırlatmakta fayda görüyorum." şeklinde konuştu.Her ne kadar yolları açık tutmaya gayret etseler de zaman zaman oluşabilecek iklim afeti, tipi ve kar nedeniyle can ve mal güvenliğinin tehlikeye atılmaması için yolları ulaşıma kapatmak durumunda kalabildiklerine dikkati çeken Turhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Özellikle dağlarda yüksek kotlardan geçen yollarımızda bu tür teknik tedbirler yanında taktik emniyet tedbirlerini de emniyet güçlerimizle alıyoruz. İnsanlarımız yollarda mağdur olmasın, canları malları riske olmasın diye. Bunun için gerek emniyet güçlerimizin denetimlerine, gerek görevlilerin çalışmalarına yardımcı olmak adına veya kendi hayatlarını riske atmamak adına trafik kurallarına uymaları, trafikteki görevlilerin uyarılarına riayet etmelerini öneriyoruz."Konuşmasının ardından otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde görev yapan karayolları personeliyle yemek yiyen Turhan, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki işletme şefliğine de ziyarette bulundu.Turhan, burada sohbet ettiği çalışanlara baklava ikram etti.