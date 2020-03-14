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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 11 ülkeye olan uçuşlar askıya alınmıştır

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, "Ülkemizdeki koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'den Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya düzenlenen uçuşlar, 14 Mart 2020 tarihi saat 08: 00'den itibaren 17 Nisan 2020 tarihine...

14.03.2020 19:47 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:47
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 11 ülkeye olan uçuşlar askıya alınmıştır

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, "Ülkemizdeki koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye 'den Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda 'ya düzenlenen uçuşlar, 14 Mart 2020 tarihi saat 08: 00'den itibaren 17 Nisan 2020 tarihine kadar askıya alınmıştır" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizdeki koronavirus tedbirleri kapsamında Türkiye'den Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya düzenlenen uçuşlar 14 Mart 2020 tarihi saat 08: 00'den itibaren 17 Nisan 2020 tarihine kadar askıya alınmıştır. Ancak turistik amaçlı olarak yurt dışına çıkmış veya yurt dışında öğrenci olarak okuyan vatandaşlarımız, 17 Mart 2020 tarihi lokal saat 24.00'a kadar 14 günlük karantina şartı ile Türkiye'ye girişi yapabilecektir" denildi.

Haber:  ANKARA,


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Kaynak: DHA

Etiketler : Hollanda, Türkiye, Güncel

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