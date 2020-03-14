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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 11 ülkeye olan uçuşlar askıya alınmıştır (2)

2 ÜLKEYE DAHA OLAN UÇUŞLAR ASKIYA ALINDIUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ve Gürcistan'a olan uçuşların da saat 00.00'dan itibaren 17 Nisan 2020'ye kadar askıya alındığı bildirildi.

14.03.2020 21:31 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 11 ülkeye olan uçuşlar askıya alınmıştır (2)

2 ÜLKEYE DAHA OLAN UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ve Gürcistan 'a olan uçuşların da saat 00.00'dan itibaren 17 Nisan 2020'ye kadar askıya alındığı bildirildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Azerbaycan, Gürcistan, Güncel

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