Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 11 ülkeye olan uçuşlar askıya alınmıştır (3)
GÜRCİSTAN'A UÇUŞ YASAĞI 20 MART'A ERTELENDİUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu gece saat 00.00 itibari ile havayolu ulaşımının durdurulacağı kararının, Gürcistan havayolları ile alınan ortak karar çerçevesinde 20 Mart 2020 saat 00.00'a ertelendiği belirtildi.
15.03.2020 00:51 | Son Güncelleme: 15.03.2020 00:51
GÜRCİSTAN'A UÇUŞ YASAĞI 20 MART'A ERTELENDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu gece saat 00.00 itibari ile havayolu ulaşımının durdurulacağı kararının, Gürcistan havayolları ile alınan ortak karar çerçevesinde 20 Mart 2020 saat 00.00'a ertelendiği belirtildi.
Kaynak: DHA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Güncel
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Güncel
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu