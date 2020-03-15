Menü
Haberler ›› Güncel ››Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 11 ülkeye olan uçuşlar askıya alınmıştır (3) - Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 11 ülkeye olan uçuşlar askıya alınmıştır (3)

GÜRCİSTAN'A UÇUŞ YASAĞI 20 MART'A ERTELENDİUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu gece saat 00.00 itibari ile havayolu ulaşımının durdurulacağı kararının, Gürcistan havayolları ile alınan ortak karar çerçevesinde 20 Mart 2020 saat 00.00'a ertelendiği belirtildi.

15.03.2020 00:51 | Son Güncelleme: 15.03.2020 00:51
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 11 ülkeye olan uçuşlar askıya alınmıştır (3)

GÜRCİSTAN'A UÇUŞ YASAĞI 20 MART'A ERTELENDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu gece saat 00.00 itibari ile havayolu ulaşımının durdurulacağı kararının, Gürcistan havayolları ile alınan ortak karar çerçevesinde 20 Mart 2020 saat 00.00'a ertelendiği belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Gürcistan, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Güncel
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu Güncel
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu