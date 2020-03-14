Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11 ülkeye uçuşları askıya aldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'den 11 ülkeye düzenlenen uçuşların 14 Mart 2020 tarihi saat 08.00'den itibaren 17 Nisan'a kadar askıya alındığını duyurdu.
14.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:00
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye 'den 11 ülkeye düzenlenen uçuşların 14 Mart 2020 tarihi saat 08.00'den itibaren 17 Nisan'a kadar askıya alındığını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'de görülmeye başlanan yeni tip korona virüsü güvenlik tedbirleri çerçevesinde Türkiye'den Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya düzenlenen uçuşlar 14 Mart 2020 tarihi saat 08.00'den itibaren 17 Nisan 2020 tarihine kadar askıya alındığı bildirdi. Açıklamada, "Ancak turistik amaçlı olarak yurtdışına çıkmış veya yurt dışında öğrenci olarak okuyan vatandaşlarımız, 17 Mart 2020 tarihi lokal saat 24.00'a kadar 14 günlük karantina şartı ile Türkiye'ye girişi yapabilecektir" ifadelerine de yer verildi.
Öte yandan karantina şartlarına ise Sağlık Bakanlığının karar vereceği belirtildi.
(İrfan Çalışkan/İHA)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'de görülmeye başlanan yeni tip korona virüsü güvenlik tedbirleri çerçevesinde Türkiye'den Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya düzenlenen uçuşlar 14 Mart 2020 tarihi saat 08.00'den itibaren 17 Nisan 2020 tarihine kadar askıya alındığı bildirdi. Açıklamada, "Ancak turistik amaçlı olarak yurtdışına çıkmış veya yurt dışında öğrenci olarak okuyan vatandaşlarımız, 17 Mart 2020 tarihi lokal saat 24.00'a kadar 14 günlük karantina şartı ile Türkiye'ye girişi yapabilecektir" ifadelerine de yer verildi.
Öte yandan karantina şartlarına ise Sağlık Bakanlığının karar vereceği belirtildi.
(İrfan Çalışkan/İHA)
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu