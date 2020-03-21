Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımızca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17.00 itibarıyla ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur" denildi. Türkiye 'nin toplam 68 ülke ile karşılıklı uçuşları durdurduğu, Rusya, Libya ve Katar'ın da Türkiye'ye yönelik uçuşları durdurduğu belirtildi.

Kaynak: DHA