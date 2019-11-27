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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Atlas Global Havayolları, 21 Aralık 2019 tarihine kadar tarifeli...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Atlas Global Havayolları, 21 Aralık 2019 tarihine kadar tarifeli uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştır.

27.11.2019 09:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:49Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Atlas Global Havayolları, 21 2019 tarihine kadar tarifeli uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştır. Firma, söz konusu dönem içinde uçuşunu yapamayan yolcularla ilgili bilgileri 15 Aralık 2019 tarihine kadar tespit ederek, söz konusu süreç nedeniyle oluşabilecek mağduriyetleri gidereceğini bildirmiştir. Atlas Global Havayolları'nın belirttiği süre içerisinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, Bakanlığımızca yakından takip edilecektir." - ANKARA

Aralık, Ekonomi

Kaynak: İHA

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