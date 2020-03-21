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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Bakanlığımızca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre 21...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Bakanlığımızca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre 21 Mart 2020 saat 17.00 itibariyle ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur.

21.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:35
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Bakanlığımızca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre 21 Mart 2020 saat 17.00 itibariyle ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur. " - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : 21 Mart, Politika

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