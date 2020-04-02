Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun hastane açılışına...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.
02.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:06
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmaların başlatıldığını açıkladı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler: Şehir Hastanesi, Başakşehir, Güncel