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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Gemi adamlarında koronavirüse rastlanılmadı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gemilerin Çeşme Limanı'na gelişlerinde alınan önlemlerin genişletildiği belirtilerek, "Alınan bu önlemler neticesinde, şu ana kadar gemilerde çalışan gemi adamlarında koronavirüse rastlanılmamıştır" denildi.

24.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:56
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Gemi adamlarında koronavirüse rastlanılmadı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gemilerin Çeşme Limanı'na gelişlerinde alınan önlemlerin genişletildiği belirtilerek, "Alınan bu önlemler neticesinde, şu ana kadar gemilerde çalışan gemi adamlarında koronavirüse rastlanılmamıştır" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Çeşme Ulusoy Limanı'nda koronavirüse yönelik önlemlerin alınmadığı ve koronavirüs testi pozitif çıkan bir personelin çalıştırılmaya devam ettirildiği yönünde çıkan haberler üzerine açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi. Açıklamada, Çeşme Ulusoy Limanı'nda rutin olarak yapılan testler sırasında 16 Mart'ta 4 gümrük memurunda yüksek ateş saptandığı belirtilerek, "Yapılan kontrollerde bir memurda koronavirüs pozitif çıktı. Kaymakamlık nezdinde yapılan toplantıda 45 personel karantinaya alınırken tüm personelin değiştirilmesi şartıyla liman faaliyetlerinin devam edilmesine karar verilmiştir" denildi.

'ÖNLEMLER GENİŞLETİLDİ'

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında, hava limanlarında olduğu gibi, Çeşme- Trieste (İtalya) Ro-Ro hattında da sadece kargo taşımacılığı yapıldığı, yolcu veya şoför alınmadığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca gemiler, İtalya'daki Trieste Limanı'ndaki yük operasyonlarını asgari münasebet ile yapmaktadır. Gemilerin Çeşme Limanı'na gelişlerinde alınan önlemler genişletilmiş ve bu kapsamda tüm kontrolleri Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılmaktadır. Alınan bu önlemler neticesinde, şu ana kadar gemilerde çalışan gemia damlarında koronavirüse rastlanılmamıştır. Konu ile ilgili olarak Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından Dünya Sağlık Örgütü ile koordineli olarak hazırlanan tavsiyeler de hassasiyetle takip edilmekte ve uygulanmaktadır."


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Kaynak: DHA

Etiketler : ulusoy, Çeşme, Güncel

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