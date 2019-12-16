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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TÜBİTAK personel alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 52 personel alacak.

16.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:42Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TÜBİTAK personel alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 52 personel alacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Bakanlık, taşra teşkilatına 3 sürekli işçi alacak.
İşçilerden 2'sinin engelli, birinin de eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanmış olması şartı aranacak.
İşe alım şartlarını içeren ilan, 16-20 Aralık tarihlerinde Türkiye İş Kurumu, mülga Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlığın internet sitesinden yayımlanacak.
Adaylar, bugünden itibaren Türkiye İş Kurumuna müracaat edebilecek.
TÜBİTAK da İdari Hizmetler Daire Başkanlığına 2 uzman yardımcısı alacak.
Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 1 teknik ve destek personeli (mühendis), 3 Ar-Ge teknisyeni ve 29 usta alımı yapılacak.
Kurum, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi bünyesinde çalıştırmak için de 2 şoför, 4 memur, 9 teknisyen ve 2 koruma memuru alacak.
İdari Hizmetler Daire Başkanlığı ve SAGE için başvurular https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi için yapılacak müracaatlar da https://esube.iskur.gov.tr adresinden gerçekleştirilebilecek.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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