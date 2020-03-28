Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na Adil Karaismailoğlu atandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na atanan Adil Karaismailoğlu'nun arşiv görüntüleri Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son verilerek, yerine Adil Karaismailoğlu atandı.
28.03.2020 02:35 | Son Güncelleme: 28.03.2020 02:37
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na atanan Adil Karaismailoğlu'nun arşiv görüntüleri Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son verilerek, yerine Adil Karaismailoğlu atandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Mehmet Cahit Turhan, Güncel