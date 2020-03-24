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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Çeşme Ulusoy Limanı açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çeşme Ulusoy Limanı'nda korona virüse yönelik tedbirlerin alınmadığı ve korona virüs testi pozitif çıkan bir personelin çalıştırılmaya devam ettirildiği yönündeki iddiaları yalanladı.

24.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:16
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Çeşme Ulusoy Limanı açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çeşme Ulusoy Limanı'nda korona virüse yönelik tedbirlerin alınmadığı ve korona virüs testi pozitif çıkan bir personelin çalıştırılmaya devam ettirildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Bakanlık, alınan önlemler neticesinde, şu ana kadar gemilerde çalışan gemi adamlarında korona virüse rastlanılmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Çeşme Ulusoy Limanı'nda korona virüse yönelik tedbirlerin alınmadığı ve korona virüs testi pozitif çıkan bir personelin çalıştırılmaya devam ettirildiği yönünde gerçeği yansıtmayan haberler üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu vurgulanarak, Çeşme Ulusoy Limanı'nda rutin olarak yapılan testlerde 16 Mart 2020 tarihinde 4 gümrük memurunda yüksek ateş saptandığı ve yapılan kontrollerde üç memurda korona virüs negatif çıkarken bir memurda pozitif çıktığı kaydedildi.

Kaymakamlık nezdinde yapılan toplantıda 45 personel karantinaya alınırken tüm personelin değiştirilmesi şartıyla liman faaliyetlerinin devam edilmesine karar verildiği belirtilerek şöyle denildi:

"İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında, hava limanlarında olduğu gibi, Çeşme- Trieste (İtalya) Ro-Ro hattında da sadece kargo taşımacılığı yapılmakta olup yolcu veya şoför alınmamaktadır.

Ayrıca gemiler, İtalya'daki Trieste Limanı'ndaki yük operasyonlarını asgari münasebet ile yapmaktadır. Gemilerin Çeşme Limanı'na gelişlerinde alınan önlemler genişletilmiş ve bu kapsamda tüm kontrolleri Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılmaktadır.

Alınan bu önlemler neticesinde, şu ana kadar gemilerde çalışan gemi adamlarında korona virüse rastlanılmamıştır.

Konu ile ilgili olarak Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından Dünya Sağlık Örgütü ile koordineli olarak hazırlanan tavsiyeler de hassasiyetle takip edilmekte ve uygulanmaktadır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : ulusoy, Çeşme, Güncel

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