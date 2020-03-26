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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' yanıtı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul ile ilgili sözlerine ilişkin, "Ülkemizin salgınla mücadele ettiği bu dönemde yatırım ve üretimin durdurulmasının istenmesi, yapılan bir proje ihalesi üzerinden siyasi fırsatçılık...

26.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:24
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' yanıtı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul ile ilgili sözlerine ilişkin, "Ülkemizin salgınla mücadele ettiği bu dönemde yatırım ve üretimin durdurulmasının istenmesi, yapılan bir proje ihalesi üzerinden siyasi fırsatçılık yapmak, milletimize koronavirüsten daha çok zarar vermektedir" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul güzergahında bulunan 2 tarihi köprünün taşınması veya yerinde korumaya alınmasına karar verilmesi için yapılan proje ihalesini eleştirdiği belirtildi. Açıklamada, dünyanın her tarafında olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs ile mücadelenin devam ettiği, kısa sürede bu salgından kurtularak Türkiye'nin normal gündemine dönmesinin umut edildiği kaydedildi.

Salgın ile mücadele edilirken, diğer yandan hayatın devam ettiğinin unutulmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Üretim ve yatırımın devam etmesi, ülke ekonomisinin çökertilmemesi, salgından kurtulduktan sonra da ihtiyaç olan ürünlerin üretilmesi ve gerekli yatırımların yapılması da son derece önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti, salgın ile mücadele ederken üretim ve yatırımları da yapabilecek güçtedir. Kanal İstanbul projesi ile ilgili çalışmalar da elbette devam etmekte olup, bugün proje ihalesi yapılan iki tarihi köprünün taşınması veya yerinde korunması işi de önceden belirlenmiş bir sürecin bir parçasıdır. Ülkemizin salgınla mücadele ettiği bu dönemde yatırım ve üretimin durdurulmasının istenmesi, yapılan bir proje ihalesi üzerinden siyasi fırsatçılık yapmak, milletimize Koronavirüsten daha çok zarar vermektedir. Ülkemiz salgınla mücadele ederken üretim ve yatırımları da sürdürmek, ülke ekonomisinin dimdik ayakta tutarak yarınlarımızı da güvence altına almak hepimizin temel görevi olduğuna inanıyoruz."


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Kaynak: DHA

Etiketler: Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel

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