Haberler » Ekonomi » Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜBİTAK'a personel alınacak - Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜBİTAK'a personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na 3, TÜBİTAK'a ise 52 personel alımı yapılacak. İşte kadrolar.

16.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:27Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜBİTAK'a personel alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 52 personel alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Bakanlık, taşra teşkilatına 3 sürekli işçi alacak. İşçilerden 2'sinin engelli, birinin de eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanmış olması şartı aranacak.

İşe alım şartlarını içeren ilan, 16-20 Aralık tarihlerinde Türkiye İş Kurumu, mülga Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlığın internet sitesinden yayımlanacak. Adaylar, bugünden itibaren Türkiye İş Kurumuna müracaat edebilecek.

TÜBİTAK İÇİN KADROLAR

TÜBİTAK da İdari Hizmetler Daire Başkanlığına 2 uzman yardımcısı alacak. Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 1 teknik ve destek personeli (mühendis), 3 Ar-Ge teknisyeni ve 29 usta alımı yapılacak.

Kurum, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi bünyesinde çalıştırmak için de 2 şoför, 4 memur, 9 teknisyen ve 2 koruma memuru alacak.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

İdari Hizmetler Daire Başkanlığı ve SAGE için başvurular https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi için yapılacak müracaatlar da https://esube.iskur.gov.tr adresinden gerçekleştirilebilecek.


Türkiye, Ekonomi, Güncel

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:47 “Serbest bölgelerde üretim ve mega yat bakımı desteklenmeli” - Ekonomi
12:47 GESS Türkiye, bakanlığın 2 zirvesine ev sahipliği yapacak - Ekonomi
12:47 Amadeus inovasyonla değer üretmeye devam edecek - Ekonomi
12:46 Personel alımı duyurusu, İBB önünde uzun kuyruklar oluşturdu - Ekonomi
12:44 Altın fiyatları - Ekonomi
12:27 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜBİTAK'a personel alınacak - Ekonomi
12:14 Merkezi yönetim bütçesi Kasım'da 7,8 milyar lira fazla verdi - Ekonomi
11:55 Babadan kalan 85 yıllık piyango biletine gözü gibi bakıyor - Ekonomi
11:20 Son dakika: Eximbank, döviz kredilerinde 100 baz puan indirime gitti - Ekonomi
11:19 Erdoğan'ın Kanal İstanbul açıklaması, Silivri'de emlak piyasasını hareketlendirdi - Ekonomi
16.12.2019 12:57:34