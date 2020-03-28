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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında devir teslim töreni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, görevi Cahit Turhan'dan devraldı.

28.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:26
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında devir teslim töreni
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, görevi Cahit Turhan'dan devraldı.
Karaismailoğlu, Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, 2019 yılı eylül ayı sonu itibarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın teveccühü ile Bakan Yardımcısı olarak göreve başladığını hatırlattı.
Bakanlıkta görev yapmaktan her zaman gurur duyduğunu belirten Karaismailoğlu, "Değerli Bakanımızın çok değerli bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak önemli işler yapmaya çalıştık. Bu kadar kısa süre içinde kendisinden çok şey öğrendik." dedi.
Karaismailoğlu, yeni görevini kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenine layık olmak için gayret göstereceğini vurgulayarak şunları kaydetti:
"Bu göreve layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Önümüzde çok önemli, bütün dünyada ses getirecek, ülkemizin gelişmesine ve geleceğine katkı sağlayacak vizyon projeler var. Bunları hep birlikte hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Bunları yaparken de çok saygıdeğer Bakanımızın bilgi ve tecrübelerinden mutlaka faydalanacağız. Bakanlığımıza ve hükümetimize verdiği katkılardan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum."
"Tedbirleri geç kalmadan aldık"
Turhan ise görevde bulunduğu süre boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin erişim ve ulaşımıyla ilgili birçok hizmete imza attıklarını söyledi.
Cahit Turhan, "Sayın Cumhurbaşkanımız yeni devlet sistemindeki ilk kabinesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevini bize tevdi etmişlerdi. Önemli bir sorumluluk ve önemli bir görevdi. Bunun her zaman bilicinde olduk. Bizden önceki dönemlerdeki bakanlarımız gibi ben de aldığım emaneti bugünden sonra bu görevi yürütecek yeni bakan arkadaşımız Karaismailoğlu'na devrediyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun." diye konuştu.
Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dünya geneline göre daha az etkilendiğini belirten Turhan, bunun en önemli nedeninin geç kalınmadan alınan tedbirlerin uygulanması olduğunu dile getirdi.
Turhan, bu süreçte Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı ulaşımda gereken çalışmaları yaptıklarını vurgulayarak şunları söyledi:
"Bu kararların uygulanmasıyla sosyal ve ekonomik yaşantıda çok önemli sıkıntı yaşamadık. Bundan sonra da bakanlık olarak hükümetimizin aldığı kararları hep birlikte uygulayarak bu afetten en az bedel ödeyerek kurtulmanın gayreti içinde olmamız lazım. Bu görevi bırakırken Sayın Bakanımızın hoşgörüsüne sığınarak bu naçizane ifadeleri paylaşma gereği duydum. Bakanlığımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yeni bakanımızın kaptanlığında daha güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum."
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Kaynak: AA

Etiketler: Adil Karaismailoğlu, Mehmet Cahit Turhan, Güncel

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