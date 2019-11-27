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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından "Atlas Global Havayolları" açıklaması Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Atlas Global Havayollarının 21 Aralık'a kadar tarifeli uçuşlarını durdurma kararına ilişkin, "Şirketin belirttiği süre içinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, bakanlığımızca yakından takip edilecektir.

27.11.2019 10:09 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:09Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Atlas Global Havayollarının 21 'a kadar tarifeli uçuşlarını durdurma kararına ilişkin, "Şirketin belirttiği süre içinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, bakanlığımızca yakından takip edilecektir." açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Atlas Global Havayollarının tarifeli uçuşlarını 21 Aralık'a kadar durdurduğu anımsatıldı.
Firmanın, söz konusu dönem içinde uçuşunu yapamayan yolcularla ilgili bilgileri 15 Aralık'a kadar tespit ederek, oluşabilecek mağduriyetleri gidereceğinin bildirildiği vurgulanan açıklamada, "Atlas Global Havayollarının belirttiği süre içinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, bakanlığımızca yakından takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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