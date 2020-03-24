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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından "Çeşme Ulusoy Limanı" açıklaması Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, hava limanlarında olduğu gibi Çeşme-Trieste (İtalya) Ro-Ro hattında da sadece kargo taşımacılığı yapıldığı, yolcu veya şoförün limana alınmadığı belirtilerek, "Gemilerin Çeşme Limanı'na gelişlerinde alınan önlemler genişletilmiştir ve bu kapsamda tüm...

24.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:54
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, hava limanlarında olduğu gibi Çeşme-Trieste ( İtalya ) Ro-Ro hattında da sadece kargo taşımacılığı yapıldığı, yolcu veya şoförün limana alınmadığı belirtilerek, "Gemilerin Çeşme Limanı'na gelişlerinde alınan önlemler genişletilmiştir ve bu kapsamda tüm kontroller Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Çeşme Ulusoy Limanı'nda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirlerin alınmadığı ve koronavirüs testi pozitif çıkan bir personelin çalıştırılmaya devam ettirildiği yönünde gerçeği yansıtmayan haberlerin yayımlandığı bildirildi.
Çeşme Ulusoy Limanı'nda rutin olarak yapılan testlerde 16 Mart'ta 4 gümrük memurunda yüksek ateş saptandığı ve yapılan kontrollerde 3 memurun koronavirüs testi negatif çıkarken bir memurun testinin pozitif çıktığı kaydedilen açıklamada, ilgili personelin karantina altına alındığı bilgisi paylaşıldı.
İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında, hava limanlarında olduğu gibi, Çeşme-Trieste (İtalya) Ro-Ro hattında da sadece kargo taşımacılığı yapıldığına, yolcu veya şoförün limana alınmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ayrıca gemiler, İtalya'daki Trieste Limanı'ndaki yük operasyonlarını asgari münasebet ile yapmaktadır. Gemilerin Çeşme Limanı'na gelişlerinde alınan önlemler genişletilmiştir ve bu kapsamda tüm kontroller Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılmaktadır. Alınan bu önlemler neticesinde, şu ana kadar gemilerde çalışan gemi adamlarında koronavirüse rastlanılmamıştır. Konu ile ilgili olarak Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından Dünya Sağlık Örgütü ile koordineli olarak hazırlanan tavsiyeler de hassasiyetle takip edilmekte ve uygulanmaktadır."
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Kaynak: AA

Etiketler : ulusoy, İtalya, Çeşme, Ekonomi

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