20.06.2019 10:49
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından taşınmaz satışı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından taşınmaz satışı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Kocaeli'deki bir taşınmaz ihaleyle satılacak.

Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıncaKocaeli'deki bir taşınmaz ihaleyle satılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kocaeli'de satışa çıkartılan 10 bin 307 metrekare taşınmazın ihalesi, kapalı teklif usulü artırmayla gerçekleştirilecek.
Kocaeli'ninKörfezilçesiHereke(Kalburcu) Mahallesi'ndeki taşınmaz için geçici teminat tutarı 417 bin 433 lira, tahmini bedel ise 13 milyon 914 bin 450 lira olarak belirlendi.
Sözkonusu taşınmazın ihalesi, 3 Temmuz'da yapılacak.
Kaynak: AA
Kocaeli,Ekonomi

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