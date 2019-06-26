26.06.2019 12:25
Haberler » Güncel » Haber

Ulaştırmada "deprem güvenliği" seferberliği

Ulaştırmada "deprem güvenliği" seferberliği

ANKARA(AA) - Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, ulaşım ve dağıtım tesisleri için hazırlanacak deprem yönetmeliklerinin uygulayıcı birimler açısından rehber niteliğinde olacağını söyledi.

ANKARA(AA) - Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, ulaşım ve dağıtım tesisleri için hazırlanacak deprem yönetmeliklerinin uygulayıcı birimler açısından rehber niteliğinde olacağını söyledi.
Karayolları Genel Müdürlüğünde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan 'ın katılımıyla, "Ulaşım ve Dağıtım Tesisleri için Deprem Yönetmelikleri Hazırlanması Çalıştayı" düzenlendi.
Abdulkadir Uraloğlu, çalıştayın açılışında, 3 gün sürecek programın ardından söz konusu yönetmeliklerde sona ulaşılacağını ifade etti.
Depreme yönelik 2011'de 34 eylem planı belirlendiğini ve bunlardan 2'si için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görevlendirildiğini dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Araştırıcı, uygulayıcı, destekleyici kurum ve kuruluşların yetkililerinden oluşan koordinasyon kurulunun oluşturulması ilk eylem planıydı, bu oluşturuldu. Bu kurul vasıtasıyla ulaşım ve dağıtım tesisleri için deprem yönetmelikleri hazırlanması ve müşavirlik hizmetlerinin danışmanlık hizmet alım ihalesinin yapılması kararlaştırıldı. Şimdi ikinci eylem planı içerisindeki süreci tamamlama aşamasındayız."
Uraloğlu, anılan yönetmelikler kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) gibi ilgili tüm kurumlar arasında eş güdüm sağlanarak, değerlendirme raporları hazırlandığını bildirdi.
Yönetmeliklerin hazırlanması aşamasında dünyadaki literatürün tarandığını belirten Uraloğlu, "Uluslararası nitelikte ve çeşitli ülkelerinin örnek alacağı yönetmelikler oluşturulması en büyük hedefimizdir." dedi.
Kaynak: AA
Türkiye , Mehmet Cahit Turhan , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:56 Bursalı kuaförlerin Bursaspor aşkı
12:56 Marmaray, Suadiye- Erenköy arasında arıza yaptı! 1 yolcu panik atak geçirdi
12:56 Özbekistan'da bir ton uyuşturucu imha edildi
12:56 İnegöl'de motosiklet direğe çarptı: 1 yaralı
12:56 Kırmızı ışıkta geçen yayalara 108 lira para cezası kesildi
12:55 Şehit oğlu için bugüne kadar 10 binlerce fidan dikti
12:55 DHA YURT BÜLTENİ-11