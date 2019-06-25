ULEB Avrupa Kupası'na 3 Türk takımı katılacak

Basketbolda ULEB Avrupa
Kupası'nda 2019-2020 sezonunda mücadele edecek takımlar açıklandı.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni sezonda Avrupa Kupası'na Türkiye
'den Galatasaray
Doğa Sigorta
, Darüşşafaka
Tekfen ve TOFAŞ'ın katılacağı bildirildi.
Kupada yer alacağı açıklanan 25 takımdan birinin THY Avrupa Ligi'ne seçileceği aktarıldı.
Organizasyonda mücadele edeceği belirtilen takımlar şunlar:
AS Monaco, Limoges
CSP, Nanterre
92 ( Fransa
), Asseco Arka Gdynia ( Polonya
), Buducnost VOLI Podgorica ( Karadağ
), Cedevita Olimpija ( Slovenya
), Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen, TOFAŞ (Türkiye), Divina Seguros Joventut Badalona, Unicaja Malaga
( İspanya
), Dolomiti Energia, Germani Brescia Leonessa, Segafredo Virtus Bologna
, Umana Reyer ( İtalya
), EWE Baskets, ratiopharm Ulm ( Almanya
), Lokomotiv Kuban
, UNICS Kazan
, Zenit
(Rusya), Maccabi Rishon LeZion ( İsrail
), MoraBanc Andorra
(Andorra), Partizan
NIS (Sırbistan), Promitheas Patras
( Yunanistan
), Rytas ( Litvanya
)