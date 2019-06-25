25.06.2019 23:32
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ULEB Avrupa Kupası'na 3 Türk takımı katılacak

ULEB Avrupa Kupası

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonunda mücadele edecek takımlar açıklandı.

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonunda mücadele edecek takımlar açıklandı.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni sezonda Avrupa Kupası'na Türkiye 'den Galatasaray Doğa Sigorta , Darüşşafaka Tekfen ve TOFAŞ'ın katılacağı bildirildi.
Kupada yer alacağı açıklanan 25 takımdan birinin THY Avrupa Ligi'ne seçileceği aktarıldı.
Organizasyonda mücadele edeceği belirtilen takımlar şunlar:
AS Monaco, Limoges CSP, Nanterre 92 ( Fransa ), Asseco Arka Gdynia ( Polonya ), Buducnost VOLI Podgorica ( Karadağ ), Cedevita Olimpija ( Slovenya ), Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen, TOFAŞ (Türkiye), Divina Seguros Joventut Badalona, Unicaja Malaga ( İspanya ), Dolomiti Energia, Germani Brescia Leonessa, Segafredo Virtus Bologna , Umana Reyer ( İtalya ), EWE Baskets, ratiopharm Ulm ( Almanya ), Lokomotiv Kuban , UNICS Kazan , Zenit (Rusya), Maccabi Rishon LeZion ( İsrail ), MoraBanc Andorra (Andorra), Partizan NIS (Sırbistan), Promitheas Patras ( Yunanistan ), Rytas ( Litvanya )
Kaynak: AA
Sigorta , Galatasaray , Türkiye , Avrupa , Spor

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