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ULEB Avrupa Kupası'nda son 16 turu grupları belli oldu

ULEB Avrupa Kupası'nda son 16 turunda gruplar belli oldu.

19.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:32ULEB Avrupa Kupası'nda son 16 turu grupları belli oldu
ULEB Kupası'nda son 16 turunda gruplar belli oldu.
Normal sezonda altışarlı 4 grupta mücadele eden takımlardan, gruplarında ilk 4 sırayı alan ekipler adlarını son 16 turuna yazdırdı.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Doğa , Darüşşafaka Tekfen ve TOFAŞ, son 16 turuna yükselmeyi başardı.
Darüşşafaka, E Grubu'nda 'dan Segafredo Virtus, aynı ülkeden Dolomiti Energia ve Sırbistan'dan Partizan NIS ile eşleşti.
Galatasaray, G Grubu'nda Rusya'dan UNICS Kazan, Fransa'dan Monaco ve Litvanya'dan Rytas ile mücadele edecek.
TOFAŞ ise H Grubu'nda İspanya'dan Unicaja Malaga ve Joventut, Andorra'dan MoraBanc ile karşılaşacak.
Statü
Bu turda takımlar dörderli 4 gruba ayrıldı. 8 Ocak-4 Mart 2020'de çift devreli lig usulüne göre oynanacak son 16 turu maçlarının ardından gruplarda ilk 2 sırayı alacak takımlar çeyrek finale yükselecek.
Organizasyonda çeyrek final maçları 17 ve 25 Mart'ta, yarı final müsabakaları 31 Mart ve 8 Nisan'da oynanacak. ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyon, 21 ve 27 Nisan'da oynanacak maçların ardından belli olacak.
Gruplar
ULEB Avrupa Kupası'nda son 16 turu grupları şöyle:
E Grubu:
Segafredo Virtus (İtalya)
Partizan NIS (Sırbistan)
Darüşşafaka Tekfen
Dolomiti Energia (İtalya)
F Grubu:
Umana Reyer (İtalya)
Germani Brescia (İtalya)
Ewe Baskets (Almanya)
Promitheas (Yunanistan)
G Grubu:
UNICS Kazan (Rusya)
Galatasaray Doğa Sigorta
Monaco (Fransa)
Rytas (Litvanya)
H Grubu:
Unicaja Malaga (İspanya)
MoraBanc (Andorra)
TOFAŞ
Joventut (İspanya)

Galatasaray, Sigorta, İtalya, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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