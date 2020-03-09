Menü
Haberler ›› Spor ››ULEB Avrupa Kupası son 16 turunun MVP'si TOFAŞ'tan Williams - Spor

ULEB Avrupa Kupası son 16 turunun MVP'si TOFAŞ'tan Williams

ULEB Avrupa Kupası son 16 turunun en değerli oyuncusu (MVP), TOFAŞ'ın ABD'li basketbolcusu Devin Williams oldu.

09.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:30
ULEB Avrupa Kupası son 16 turunun MVP'si TOFAŞ'tan Williams
ULEB Avrupa Kupası son 16 turunun en değerli oyuncusu (MVP), TOFAŞ'ın ABD'li basketbolcusu Devin Williams oldu.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 6 maçta 15,3 sayı ve 7,8 ribaunt ortalamaları yakalayan pota altı oyuncusu Williams, son 16 turunda MVP unvanına layık görüldü.
Ligin ribaunt istatistiğinde zirvede yer alan ve takımının en skoreri konumundaki Williams, son 16 turunda 20,8 verimlilik puanıyla mücadele etti.
H Grubu'nu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayarak tur atlayan TOFAŞ, çeyrek finalde Yunanistan'ın Promitheas Patras ekibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Williams, Avrupa, Spor
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Spor
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi Spor
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Spor
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir Spor
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi Spor
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi Spor
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Spor
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı Spor
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı