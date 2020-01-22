Haberler » Spor » ULEB ile FIBA, Avrupa Ligi'ne karşı güçlerini birleştiriyor - Spor

ULEB ile FIBA, Avrupa Ligi'ne karşı güçlerini birleştiriyor

Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB), Avrupa Ligi Ticari Varlıkları'na (ECA) karşı Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ile ortak savunma anlaşması imzaladığını duyurdu.

22.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:56ULEB ile FIBA, Avrupa Ligi'ne karşı güçlerini birleştiriyor
Ligleri Birliği (ULEB), Avrupa Ligi Ticari Varlıkları'na (ECA) karşı Uluslararası Federasyonu (FIBA) ile ortak savunma anlaşması imzaladığını duyurdu.
İspanya, İtalya ve 'nın da aralarında bulunduğu Avrupa'nın önde gelen 11 basketbol liginin üyesi olduğu ULEB'den yapılan açıklamaya göre, FIBA'nın ECA hakkında Avrupa Komisyonu'na bulunduğu şikayete ortak olma kararı alındı. ULEB'in kapalı lig fikrine tamamen karşı olduğu da belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ULEB Başkanı Tomas van den Spiegel, "Tüm kulüplerimizin en üst düzeyde rekabet edebilme hakkı olduğuna inanıyoruz ve hangi seviyede olursa olsun her kulüp için uluslararası basketbol hayalini canlı tutmak istiyoruz. ECA kararlarının son yıllarda takvimi nasıl etkilediğini ve ECA'nın organizasyonlarına katılacak kulüpleri belirlemek için etik bir sistemi olmadığını, bu seçimi rastgele yaptığını göz önünde bulundurarak haklarımızı savunmak için harekete geçme gereği hissettik. Bu nedenle ULEB, FIBA'nın ECA'ya karşı Avrupa Komisyonu'na ilettiği şikayete resmen katıldı. Bunun, basketboldaki Avrupa modelini koruma yolunda önemli bir adım olduğunu düşünüyor ve ECA'nın Avrupa basketboluna, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde nasıl zarar verdiğini Avrupa Komisyonu'na açıklamayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
2016'da FIBA, THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nın organizatörü olan ECA'yı, rekabet karşıtı davranışları ve Avrupa kulüp organizasyonları pazarındaki baskın pozisyonunu kötüye kullanması sebebiyle Avrupa Komisyonu'na resmi olarak şikayet etmişti.

basketbol, Fransa, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:34  BB Erzurumspor maçından notlar
20:30  Maçın ardından
20:28  Medipol Başakşehir'de Berkay Özcan, ameliyat oldu
20:19  Marek Hamsik'in Juventus'a Attığı En İyi Beş Gol
20:18  Robert Prosinecki: "Mensah, takım arkadaşlarından özür diledi"
22.01.2020 20:55:14