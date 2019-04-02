Ülgür Gökhan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Çanakkale belediye başkan adayı Ülgür Gökhan oldu. CHP adayı Ülgür Gökhan, Çanakkale belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Çanakkale belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Çanakkale belediye başkan adayı Ülgür Gökhan ile ilgili seçim sonuçları ve Çanakkale belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Çanakkale belediye başkan adayı Ülgür Gökhan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Çanakkale belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Çanakkale aday yarışı ve Çanakkale seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Çanakkale Seçim Bilgileri

Çanakkale belediyesi için toplam sandık sayısının 286 olduğu belirlendi.

Çanakkale belediyesi için açılan sandık sayısının ise 286 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Çanakkale belediyesi için katılım oranının ise % 82,91 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Çanakkale toplam seçmen sayısının ise 93.936 olduğu belirlendi.

Çanakkale belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 77.881 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ülgür Gökhan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Çanakkale belediye başkan adayı olarak gösterilen Ülgür Gökhan, Çanakkale yarışında % 60,66 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Ülgür Gökhan toplamda 46.119 adet oy sayısına ulaştı.

Ülgür Gökhan Kimdir?

Ulgür Gökhan, 1950 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Çanakkale'de başladığı eğitim hayatına Galatasaray Lisesi'nde devam etti. 1975 yılında Ankara Universitesinde Mülkiye ile başlayan üniversite eğitiminin gerek siyasi gerek idarecilik yaşamında önemli etkileri oldu. Universite eğitimi için gittiği Ankara ona bundan böyle yaşamını paylaşacağı ve hayatının her alanında desteğini esirgemediği eşi Hale Gökhan'la da tanışma fırsatı sundu. Bir erkek bir kız sahibi olan Gökhan ailesi, aileye yeni katılan üyeleriyle gün geçtikçe büyümektedir.

CHP Çanakkale belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.