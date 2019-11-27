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Ülke genelinde "Aranan Şahıslar Operasyonu" gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ülke genelinde aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda toplam 2 bin 546 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

27.11.2019 09:25 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:31Ülke genelinde
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ülke genelinde aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda toplam 2 bin 546 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele, kamu güvenliği, kamu vicdanı ve adaletin tecellisini sağlamak amacı ile aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca ülke genelinde dün eş zamanlı "Aranan Şahıslar Operasyonları" yapıldı. 7 bin 800 ekip halinde 27 bin 172 personelin görev aldığı operasyonlarda 6 bin 66 ikamette arama yapıldı. Operasyonlar sonucunda yakalananlar arasında 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 592 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 299 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 88 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 33 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 7 şahıs olmak üzere bin 19'ü hükümlü, bin 527'si yakalama emri ile olan toplam 2 bin 546 şahıs adli mercilere sevk edildi. Bunlar arasında adam öldürme suçundan 17, hırsızlık suçundan 258, yaralama suçundan 373, cinsel suçlardan 37, yağma suçundan 45, dolandırıcılık suçundan 85, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 88, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 30, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 11, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 3 şahıs bulunduğu kaydedildi. Ayrıca kayıp olarak aranan 5 çocuk ve 11 yetişkin de bulundu.

Yapılan operasyonlarda 1 adet uzun namlulu silah, 9 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 51 adet mermi, 2 adet kesici/delici alet, 3 adet kurusıkı tabanca, 3,09 gram eroin ve 9 gram esrar ele geçirildi. - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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