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Ülke genelinde "Duman 8 Operasyonu"

Ülke genelinde 3 bin 522 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 1529 iş yeri denetlendi, 109 kişi gözaltına alındı, haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı.

19.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:08Ülke genelinde
Ülke genelinde 3 bin 522 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 1529 iş yeri denetlendi, 109 kişi gözaltına alındı, haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda dün ülke genelinde eş zamanlı "Duman 8 Operasyonu" gerçekleştirildi.
Sigara, puro, sigarillo, kıyılmış/pipo/nargile tütün mamulü, satışı yapan tekel bayi, tobacco shop, tütüncü, bakkal, büfe ile nargile tütünü mamulü içimi için sunum yapan kafe ve kıraathanelere yönelik operasyonda, 3 bin 522 personel görev aldı.
Ekiplerce çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle 109 kişi gözaltına alındı. Ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı.
Operasyon kapsamında 1529 iş yeri denetlenirken yapılan aramalarda, 44 bin 205 paket kaçak sigara, 1 milyon 80 bin 747 adet makaron, 876 bin 232 adet boş makaron, 176 adet makaron doldurma makinesi, 5 ton 803 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 1 ton 334 kilogram nargile/pipo tütünü, 2 bin 437 adet kaçak puro/sigarillo, 1955 adet mükerrer bandrol, 831 şişe ve 209 litre kaçak/sahte içki, 2 bin 763 adet cinsel içerikli hap, 74 adet elektronik sigara ve 1241 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.
Denetimler sırasında 106 iş yerinin tütün mamulleri satış izin belgesi, 10 iş yerinin de vergi levhası bulunmadığı tespit edildi.

Güncel

Kaynak: AA

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