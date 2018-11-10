Ülke genelinde "Güven Uygulaması" yapıldı: 1810 şahıs yakalandı

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:44



10 Kasım 2018 Cumartesi 13:44

Ülke genelinde "Güven Uygulaması" yapıldı: 1810 şahıs yakalandı6 bin 983 noktada yapılan uygulamaya Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten toplam 68 bin 138 personel katıldıUygulama kapsamında bin 810 aranan şahıs yakalandı, 30 iş yeri kapatıldıANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak 68 bin 138 personel, 14 bin 90 ekibin katılımı ile "Türkiye Huzur Güven Uygulaması (2018-8)" yapıldı. Uygulama kapsamında 607 bin 792 şahıs ve 159 bin 934 araç sorgulanırken, 20 bin 973 umuma açık iş yerinin denetimi yapıldı. Uygulama sonucunda bin 810 aranan şahıs yakalandı, 30 adet iş yeri kapatıldı, bin 1 adet araç ise trafikten men edildi. Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Huzur Güven Uygulaması" yapıldı. Özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydanlar, alışveriş merkezleri, parklar, bahçeler, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımları, toplu taşıma araçları vb. yerlerde yapılan uygulamaya, 40 bin 284 emniyet, 27 bin 380 jandarma ve 474 Sahil Güvenlik personeli olmak üzere toplam 68 bin 138 personel, 255 dedektör köpek, 13 bin 963 kara aracı, 121 deniz aracı, 6 hava aracı olmak üzere toplam 14 bin 90 ekip katıldı. 6 bin 983 noktada yapılan uygulamada 607 bin 792 şahıs ve 159 bin 934 araç sorgulandı. 20 bin 973 umuma açık iş yeri de denetlendi.Bin 361 aranan şahıs yakalandı, 610 araç trafikten men edildiÜlke genelinde eş zamanlı yapılan uygulama kapsamında 2 adam öldürme, 8 yağma, 102 yaralama, 76 hırsızlık, 29 dolandırıcılık, 8 cinsel saldırı, 3 çocuğun cinsel istismarı, 29 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 10 kaçakçılık, 5 FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, 5 silahlı terör örgütüne üye olmak, 9'u çocuk olmak üzere toplam 37 kayıp şahıs ile bin 496 diğer suçlardan olmak üzere bin 810 aranan şahıs yakalandı. 30 adet iş yeri kapatıldı, bin 1 adet araç trafikten men edildi. İdari ve trafik yönünden toplamda 2 milyon 582 bin 398 TL cezai işlem uygulandı.203 şahıs gözaltına alındı193 adet aranan araç, 29 adet ruhsatsız tabanca, 33 adet ruhsatsız av tüfeği, 20 adet kurusıkı tabanca, 408 adet mermi, 30 adet kesici/delici alet, 25 kilo 296 gram esrar, 29 gram eroin, 11.9 gram bonzai, 1.9 gram metamfetamin, 8 adet ecstasy, 1 adet captagon, 4 gram kokain ve 9 bin 37 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yapılan işlemler sonucu 203 şahıs gözaltına alındı.