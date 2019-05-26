Ülke genelinde "kumar" operasyonu

Kaynak: AA

Türkiye genelinde düzenlenen tombala ve kumar makineleri uygulamasında 113 kişi go¨zaltına alındı, 709 aranan s¸ahıs yakalandı.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve Jandarma Genel Komutanlıgˆı Asayis¸ Dairesi bas¸kanlıklarının koordinesinde genel asayis¸ ve kamu du¨zeninin sagˆlanması, kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla ülke genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı.7 bin 590 ekip ve 28 bin 912 personelin katıldığı uygulamada, 20 bin 780 kahvehane ve kıraathane ile bin 606 dernek ve kooperatif denetlendi. Denetimlerde 113 kişi go¨zaltına alındı, 709 aranan s¸ahıs yakalandı. Ayrıca idari işlem yapılan bin 646 kişiye para cezası uygulandı.325 umuma ac¸ık is¸ yeri, kooperatif ve dernegˆe idari is¸lem yapıldı. Bu dernekler ve kooperatiflere çeşitli para cezaları uygulanırken 77 is¸ yeri de kapatıldı.Denetimlerde ayrıca 2 tabanca, 3 av tu¨fegˆi, 3 kurusıkı tabanca, 2 kesici delici alet, 33 dolu fis¸ek, 10 gram esrar, 22 tombala makinası, 20 kumar amaçlı kullanılan sigaramatik, 37 kumar makinası, 25 bin 560 lira ele geçirildi.