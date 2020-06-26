Ülke genelinde yaklaşık 1 milyon TL dolandırıcılık yapan 7 şahıs tutuklandı
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekiplerince telefon üzerinden eskort bayan temini vaadi ile dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
26.06.2020 18:08 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:52
Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü tarafından sabahın erken saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1'i kadın 6 erkek şahıs gözaltına alındı. Telefon üzerinden ülke genelinde vatandaşları arayarak eskort bayan temini vaadi ile örgüt üyelerinin hesaplarına para havalesi yaptırarak yaklaşık 1 milyon TL kazanç sağlayan 7 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslar öğle saatlerinde mahkemeye çıkarılmasının ardından tutuklandı. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
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